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Раскрыты занятия двоюродного племянника Путина после отказа от выборов в Госдуму

«Коммерсантъ»: двоюродный племянник Путина Роман занялся бизнесом по производству бетона
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Роман Путин
Роман Путин
Фото: Wikipedia

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина после отказа участвовать в выборах в Госдуму решил заняться бизнесом по производству бетона. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников индустрии стройматериалов.

Он возглавил наблюдательный совет ООО «Эркон» — поставщика стройматериалов для застройщиков Москвы. Сам бизнесмен пока не говорил о своем участии в капитале компании.

По словам источников издания, бизнесмен в последнее время активно участвует в переговорах с дистрибуторами нерудных материалов, используемых в производстве бетона. Представитель Романа Путина пояснил, что бизнесмен возглавил набсовет «Эркона». «Я не обладаю информацией, выступает ли Роман Путин бенефициаром компании», — сказал он.

Сам бизнесмен раскрыл, что интерес к бетонному бизнесу обусловлен хорошими перспективами. «Отрасль ждет консолидация, с рынка будут вытесняться компании, проигрывающие в логистике», — приводит издание его слова, переданные через представителя.

Производством бетона «Эркон» занялся в 2011 году, сейчас у компании два завода в Москве общей мощностью 4,8 тысячи кубометров в сутки. По информации «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2020 году составила 3,4 миллиарда рублей:

В начале августа сообщалось, что двоюродный племянник президента России Владимира Путина отказался участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму. Решение было принято членами территориального избиркома единогласно. Роман Путин планировал побороться за должность депутата в качестве самовыдвиженца. При этом в конце декабря 2020-го Роман Путин создал новую политическую партию — «Россия без коррупции».

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