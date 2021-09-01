В Ростове-на-Дону зарезали мать с годовалым ребенком

Женщину и ее годовалую дочь нашли зарезанными в собственной квартире в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по Ростовской области.

«Тридцатого августа 2021 года из органов полиции поступило сообщение об обнаружении в квартире, расположенной по переулку Халтуринский в Ростове-на-Дону, тел 32-летней женщины и ее годовалой дочери с телесными повреждениями в виде колото-резаных ранений», — заявили в ведомстве.

По данным правоохранителей, в квартире не обнаружено следов взлома, а входная дверь была заперта изнутри. Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Эксперты изучают предметы, изъятые с места происшествия.

Ранее в Московской области лесу обнаружили тело россиянина без головы. 29 августа возле деревни Борисово в городском округе Серпухов в лесу под деревом недалеко от ЛЭП нашли погибшего. Его голова в шапке лежала отдельно в метре от тела. Предположительно, мужчина умер восемь месяцев назад. Причину его смерти установят криминалисты.