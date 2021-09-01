В России предсказали последствия отказа РПЛ от тендера на трансляции

«Чемпионат»: РПЛ может отказаться от тендера на трансляции и отдать их «Матч ТВ»

Контракт телеканала «Матч ТВ» на трансляции Российской премьер-лиги (РПЛ) истекает в следующем году, при этом в стране много желающих побороться за право на контент. Поэтому, по словам директора по коммерции, маркетингу и коммуникациям РПЛ Павла Суворова, цена на вещание также существенно вырастет. Об этом сообщает «Чемпионат».

По нынешнему договору у «Матч ТВ» приоритетное право на ведение переговоров до 1 сентября. При этом «Газпром-медиа-холдинг» рассматривает приобретение всего пакета РПЛ, включая коммерческие права. Поэтому предложение, которое уже было сделано руководству лиги, на порядок выше действующего контракта. В настоящее время телеканал платит РПЛ 1,7 миллиарда рублей.

Однако «Матч ТВ» — не единственный претендент на трансляции матчей лиги: конкуренцию «Газпром-медиа-холдингу» готовы составить онлайн-кинотеатр Okko («Сбербанк»), «Яндекс» и платформа Start («Мегафон»). Отмечается, что в этом году первый в истории случай, когда в тендере будут участвовать сразу несколько компаний, а не одна.

Бывший руководитель департамента медиаправ «Лиги ТВ» Лев Гоберман отметил, что футбол не должен полностью переходить с телевидения в онлайн. В таком случае трансляции из бесплатных становятся платными, а значит менее доступными.

При этом эксперты отмечают, что благодаря приоритетному праву на переговоры «Матч ТВ» может договориться с РПЛ на прежних условиях, не предложив ничего существенно нового, а РПЛ может согласиться и отказаться от тендера. Как подчеркивает портал, в таком случае нельзя будет говорить об игре в контексте бизнеса, повышения популярности, финансовой привлекательности, маркетинге и прочем. Последствием отказа от конкурса может стать застой в лиге, предсказала автор материала.

«В мире достаточно примеров, которые отлично иллюстрируют простое утверждение: чем больше денег от ТВ, тем больше зарабатывают клубы, а значит, можно больше вкладывать в развитие», — говорится в статье. В издании выразили надежду на то, что битва за показ игр РПЛ состоится по всем правилам.