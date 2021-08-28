Автор музыки к «Королю Льву» и «Интерстеллару» сочинил гимн клуба РПЛ

«Краснодар» презентовал гимн клуба, автором музыки к которому выступил немецкий композитор Ханс Циммер. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «быков».

Музыкальная композиция прозвучала на стадионе клуба перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина». В заявлении «Краснодара» отмечается, что аранжировку произведения выполнил российский музыкант Антон Беляев.

Циммер известен прежде всего как автор музыки к фильмам. В частности, он выступил композитором к «Королю Льву». Немец неоднократно сотрудничал с американским и британским кинорежиссером Кристофером Ноланом, работая над саундтреками к таким фильмам, как «Темный рыцарь» и «Интерстеллар».

«Краснодар» основан в 2008 году. Владелец клуба — российский бизнесмен Сергей Галицкий, который также занимает пост президента «быков».