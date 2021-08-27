«Спартак» задумался о возвращении бывшего главного тренера

Московский «Спартак» контактировал с бывшим главным тренером команды Доменико Тедеско. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Стороны обсуждали возможное возвращение специалиста в команду. Чем закончились переговоры, не уточняется. Красно-белые задумались о смене тренера из-за неудовлетворительных результатов команды.

Ранее в пятницу, 27 августа, прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. «Спартак» получил в соперники итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польскую «Легию».

21 мая «Спартак» возглавил португальский специалист Руй Витория. При нем команда потерпела два поражения в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов от «Бенфики», а также потерпела три поражения и свела один матч вничью из шести встреч в рамках чемпионата России. Сейчас красно-белые с семью очками находятся на девятом месте в первенстве страны.

Тедеско работал в «Спартаке» с октября 2019 года и покинул команду по окончании прошлого сезона, в котором команда заняла второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и квалифицировалась в Лигу чемпионов. Решение уйти немец объяснил семейными обстоятельствами.