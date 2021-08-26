Футболист «Спартака» вступил в перепалку с фанатами после поражения

Самуэль Жиго пообщался с болельщиками красно-белых после поражения от «Сочи»

Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго пообщался с болельщиками клуба после поражения от «Сочи» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Ролик опубликован в Telegram-канале корреспондента «Спорт-Экспресс» Севастиана Терлецкого.

Покидая стадион, Жиго оказался перед группой фанатов красно-белых. Один из болельщиков «Спартака» посоветовал легионеру уехать домой, где Жиго «будет хорошо».

Игрок «Спартака» вступил в словесную перепалку, которая, однако, не переросла в конфликт. В адрес Жиго раздалось утверждение, что футболисты позорятся на поле. В ответ на это француз подчеркнул, что игроки стараются проявить себя на поле. Некоторые из фанатов поддержали спортсмена и поблагодарили его за игру.

«Спартак»уступил на своем поле «Сочи» со счетом 1:2. Команда располагается на девятом месте в РПЛ.