Ветеран «Спартака» описал потенциальный трансфер клуба фразой «собираем говно»

Бывший вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал возможную покупку красно-белыми бельгийского футболиста Максимилиана Кауфриза. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Кавазашвили заявил, что команде нужны легионеры, которые могут усилить клуб прямо сейчас. «Надо привозить лучшие кадры из Европы для того, чтобы поднять какую-то сферу. А мы собираем все говно, а потом удивляемся, почему команда у нас играет плохо», — отметил он.

Информация о скором трансфере Кауфриза в «Спартак» появилась ранее 24 августа. Московский клуб не подтвердил, но и не опроверг эту новость.

24-летний Кауфриз выступает за «Сент-Трюйден», который в чемпионате Бельгии после пяти туров занимает предпоследнее, 15-е место. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 850 тысяч евро.

