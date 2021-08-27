«Спартаку» предрекли поражения во всех матчах Лиги Европы

Бывший волейболист сборной России Алексей Спиридонов оценил шансы московского «Спартака» на успешное выступление в групповом этапе Лиги Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен предрек красно-белым шесть поражений в шести матчах. По его мнению, россияне могут лишь рассчитывать на одну ничью с «Легией».

«О каких победах идет речь, когда мы даже у "Нижнего Новгорода" и "Арсенала" выиграть не можем?», — добавил Спиридонов. Он также подчеркнул, что «Наполи» нынешний «Спартак» «убьет».

Ранее в пятницу, 27 августа, прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. «Спартак» получил в соперники итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польскую «Легию». После шести туров Российской премьер-лиги ( РПЛ) в нынешнем сезоне «Спартак» имеет в активе семь очков и занимает десятое место в чемпионате.