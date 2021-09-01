Фруктозу связали с диабетом и жировой болезнью печени

Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе (США) связали частое употребление сахарозы с вредом для печени и других органов, как и употребление фруктозы, содержащейся в кукурузных сиропах. Статья специалистов опубликована в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

187 участников от 18 до 40 лет были распределены по группам в зависимости от пола, индекса массы тела, концентрации триглицеридов, липопротеинов и уровня инсулина в крови натощак. Испытуемые ежедневно пили по три порции напитка, подслащенного сахарозой, а также порции кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы или напитка, подслащенного аспартамом, в течение 16 дней.

Добровольцы жили в клиническом отделении в течение 3,5 дней до употребления напитков и в течение последних дней исследования. Таким образом, их диета и уровни активности контролировались для лучшей оценки факторов риска. Специалисты выяснили, как быстро испытуемые, даже худые или имеющие нормальный вес, демонстрировали изменения в уровне жира в печени, чувствительности к инсулину, количестве циркулирующих липидов, липопротеинов и мочевой кислоты, когда они пили сладкие напитки.

В течение двух недель ученые наблюдали значительное изменение чувствительности к инсулину и уровня жира в печени в двух группах, потреблявших напитки с сахарозой или кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Снижение чувствительности к инсулину является важным фактором риска диабета 2-го типа, и клинически значимое изменение в течение двух недель подчеркивает необходимость отслеживания уровня потребляемого сахара.