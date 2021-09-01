В России спроектирован подводный робот-беспилотник «Суррогат», который при помощи акустики имитирует подводную лодку для обмана противника. Об этом сообщил РИА Новости представитель Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин».

Материалы по теме «Ростех» презентовал Су-75 Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35? Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире

«Совершенствование акустических систем позволяет все более уверенно имитировать акустический портрет подлодки с точностью, достаточной для "обмана" авиационных и корабельных комплексов обнаружения, а в перспективе — и стационарных систем. "Рубин" представил концепт-проект роботизированного комплекса "Суррогат" для проведения учений», — сказал представитель.

По его словам, крупный имитатор подводной лодки оснащен литий-ионной батареей. «Суррогат» способен действовать до 15-16 часов, при этом все время работы он будет воспроизводить «маневрирование подлодки», в том числе на больших скоростях хода.

Ранее неназванный представитель ЦКБ МТ «Рубин» заявил, что в России создали подводные беспилотники, предназначенные для слежения за субмаринами противника, которые уже проходят испытания.

В апреле ЦКБ «Рубин» разработало погружной патрульный корабль «Страж». Проект судна, объединяющего преимущества субмарины и надводного корабля, представили в апреле. Разработчики считают, что их проект заинтересует иностранных заказчиков.