Минобороны решило усилить российскую армию перспективными самолетами

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что Россия увеличивает долю перспективных самолетов в закупках авиации. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на слова министра в ходе селекторного совещания.

По словам Шойгу, второй вопрос повестки -— выполнение приоритетных программ государственного оборонного заказа за 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Речь идет о создании самолетов стратегической, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, сказал министр. «Планомерно увеличиваем их долю в объеме закупаемой авиационной техники», -— отметил глава Минобороны, рассказывая об усилении российской армии.

Также он отметил преимущества новой кредитной схемы финансирования госконтрактов на опережающую поставку такого вооружения. Благодаря ей стало возможным не только ускорить оснащение частей современными образцами, но и уменьшить их стоимость.

В августе источник в авиастроительной отрасли рассказал, что демонстрационный образец российского Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) соберут к 2023 году.

Ранее Шойгу заявил, что в России начали самостоятельно производить самолеты для региональной авиации, а не покупать их за рубежом. Он уточнил, что речь идет, например, про самолет «Байкал» ЛМС-901.