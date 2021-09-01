На свадьбе Моргенштерна полицейские нашли таблетки неизвестного происхождения

На свадьбе российского рэпера Моргенштерна и его возлюбленной Дилары Зинатуллиной полицейская собака нашла в тумбочке более 70 таблеток неизвестного происхождения. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Отмечается, что изначально вещества не прятали. По палубе корабля, на котором проходило мероприятие, был человек в образе католического священника, предлагавший гостям пройти некий «ритуал» — попробовать конфету из разрезанной книги. После дегустации он желал посетителям вечеринки «приятного полета». Полицейские изъяли таблетки и отправили на экспертизу. По информации Life Shot, это было обычное жевательное драже.

Ранее сообщалось, что на свадьбу Моргенштерна приехали люди в форме ОМОНа. На кадрах видео было видно, как в торжественном зале появляются люди в одежде, похожей на форму ОМОНа, и с «автоматами» в руках. В Life Shot отметили, что сотрудники правоохранительных органов действительно приехали на мероприятие из-за многочисленных жалоб местных жителей о шуме ночью. С организатора вечеринки взяли объяснение, а материалы о нарушении тишины были отправлены в Роспотребнадзор.