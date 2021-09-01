Блогерша показала складки на животе на фото в бикини и восхитила подписчиков

Австралийская блогерша и модельер показала складки на животе на фото в купальнике и восхитила подписчиков. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

31-летняя Карина Ибри (Karina Irby), на которую подписаны более миллиона человек, опубликовала пляжный кадр без ретуши. Девушка снялась в комплекте бикини, который состоит из розового топа и желтых плавок в расслабленной позе, демонстрируя поклонникам жировые складки и несовершенства кожи на животе. «Без фильтров, макияжа, позирования и переживаний. На этом все», — подписала она пост, который набрал больше 10 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид девушки в комментариях. «Ты выглядишь потрясающе! Черт возьми, мне нравится заданное тобой настроение», «Безупречная», «Очень красивая! Икона!», «Мое вдохновение», «Сногсшибательна», — хвалили они.

Ранее в августе блогерша Эбигейл Рэй Беквит (Abigail Rae Beckwit) раскрыла правду об «идеальных» фото в Instagram. Она разместила коллаж из двух фотографий, на которых она запечатлена в одних и тех же черных кроп-топе и легинсах. На левом снимке девушка позирует в удачной позе, а на правом фото Беквит показала подписчикам дряблый живот с растяжками.