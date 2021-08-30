Блогерша раскрыла правду об «идеальных» фото в Instagram

Блогерша из Чикаго раскрыла секретные позы, которые ее коллеги применяют для фотографий в социальных сетях. На ее публикации в Instagram обратили внимание журналисты Daily Star.

Героиня материала Эбигейл Рэй Беквит (Abigail Rae Beckwit), на страницу которой подписано больше 60 тысяч человек, рассказала, что стоит за «идеальными» снимками популярных в сети личностей. Так, девушка разместила коллаж из двух фотографий, на которых она запечатлена в одних и тех же черных кроп-топе и легинсах. На левом снимке юзерша позирует, расправив плечи, имитируя стройное телосложение и фигуру песочные часы.

В то же время на правом фото Беквит спустила лосины ниже пупка, тем самым демонстрируя подписчикам дряблый живот с растяжками. Блогерша объяснила, что девушки тщательно продумывают локацию съемки, а также подбирают освещение и подходящий наряд. Кроме того, они публикуют в сеть только фото с удачными ракурсами, которые скрывают недочеты фигуры.

«Я стараюсь делиться с вами правдой. Все когда-то испытывают неуверенность. Даже люди, на которых вы равняетесь. Растяжки и целлюлит — это нормально. Ваше тело постоянно меняется и развивается. (...) Умоляю, помните об этом и проявляйте к себе любовь вместо того, чтобы сравнивать себя с другими», — добавила она.

Публикация набрала 3600 лайков. Подписчики поблагодарили Беквит за честность и согласились с ее словами в комментариях. «Не вижу в тебе никаких недостатков!», «Очень ценю тебя за искренность», «Обожаю тебя и твои мысли», «Ты потрясающая», «Спасибо за этот пост!» — высказывались они.

Ранее в августе британская модель и блогерша Джорджи Кларк (Georgie Clarke) показала фигуру на снимке без фотошопа. На одном из последних фото она позирует, сидя на стуле в белой толстовке, голубых легинсах и кроссовках, демонстрируя подтянутое тело. В то же время на соседнем снимке Кларк снялась в кроп-топе в расслабленной позе, чтобы продемонстрировать жировые складки на животе.