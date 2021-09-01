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На Украине оценили многомиллиардный план Зеленского по трансформации страны

Экс-депутат Рады заявил, что Украина и Зеленский находятся в заложниках у США
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Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Запад может выдать Украине деньги под коррупционные проекты, на военные действия, а также на усиление антироссийской риторики и на пропаганду. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко. Он добавил, что президент страны Владимир Зеленский может и сам не понимать, что, принимая деньги, становится заложником.

В рамках рабочего визита в США украинский лидер представил «план трансформации Украины», в котором отражены основные цели и задачи будущего страны. По его словам, в план заложено более 80 проектов в различных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов. Реализация целей будет финансироваться как из госбюджета, так и за счет привлечения программ международной помощи, кредитов и инвестиций.

«Сладкий пирожок с гнилой начинкой»

Журавко усомнился в том, что Запад выдаст Зеленскому деньги на трансформацию Украины. По его мнению, определенные инвестиции могут быть разве что в проекты, помогающие продолжить воинственную риторику в отношении России.

«Может, президент получит еще ряд инвестиций под проекты с коррупционной составляющей, где одну часть средств разворуют, а другую пустят на мифические, не доведенные до конца проекты, — предположил политик. — Дело в том, что на свое развитие денег Украина почти не получила, зато на войну — пожалуйста. Даже выделение в этот раз определенных средств может сыграть с Зеленским очень злую шутку: договор подпишут, а деньги выдадут, например, только в случае начала серьезной войны с Донбассом. Это сладкий пирожок с гнилой начинкой. То же, что произошло на Майдане, — было много всего обещано, но в итоге Украина стала одной из самых бедных стран».

Журавко считает, что те почести, с которыми принимают главу Украины, это не более чем обманная уловка с целью показать значимость страны для мирового сообщества. Политик уверен: едва ли это приведет к реальному развитию государства.

«Посмотреть хотя бы на то, что происходит с ядерной энергетикой. Зеленский обещал достроить какой-то блок, но этого так и не произошло. Никто не заинтересован в решении проблем Украины», — отметил экс-депутат.

Он также заявил, что, поступив на содержание к Западу, Зеленский и народ Украины стали заложниками, очередной колонией США. Причем вполне возможно, что президент сам до конца не понимает, в какую ловушку попал.

«Возможно, он верит, что в случае чего американцы все равно его не бросят. Но это, конечно, не так — бросят под танки и сбегут. Мы видим, что происходит на границе Приднестровья, в Афганистане и других странах. Зеленский думает, что он в любом случае успеет убежать, даже если все пойдет прахом. Получится ли — зависит от украинского народа и Союзного государства», — резюмировал Журавко.

Ранее сообщалось, что делегация Зеленского провела ряд встреч с представителями американского правительства. В частности, в присутствии Зеленского министр обороны Украины Андрей Таран и глава оборонного ведомства США Ллойд Остин подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства, расширяющее украинско-американское сотрудничество по Черному морю и разведке.

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