Пытавшиеся украсть пожертвования в часовне Севастополя подростки попали на видео

В православной часовне Михаила Архангела, которая располагается на территории музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея» в Севастополе, двое подростков пытались украсть пожертвования. Инцидент попал на видео, которое опубликовало издание «Подъем».

На кадрах видно, как мальчики зашли в храм, делая вид, что ставят свечки. Когда из помещения все вышли, они вернулись, надели на лица маски и начали трясти урны с пожертвованиями.

Замдиректора музея Татьяна Уманская в беседе с изданием назвала инцидент позорным, но уточнила, что сотрудники не будут обращаться в полицию.

«Там десяти-одиннадцатилетние мальчишки, маленькие пацанята. Мы просто хотим, чтобы люди знали, что случилось такое, что есть у нас и такие детки. Стыд, позор. Я не думаю, что эти пацаны будут извиняться. Но, может, кому-нибудь это все-таки будет уроком», — отметила Уманская.

В мемориальном комплексе добавили, что подростки не смогли достать пожертвования.

Ранее сотрудники уголовного розыска в Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в краже мощей святого Александра Свирского из местного храма. Найденную у подозреваемого святыню изъяли, ее вернут в храм.