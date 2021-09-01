США построят новые объекты на таджикско-афганской границе

Посольство США в Таджикистане построит несколько новых объектов для местных пограничников. Об этом сообщает пресс-служба американской дипмиссии.

Новые постройки будут находиться в селе Айвадж неподалеку от таджикско-афганской и таджикско-узбекской границ.

Отмечается, что это позволит пограничникам оперативнее развертывать силы в приграничных районах в случае острой необходимости. По окончании строительства на территории объектов смогут разместиться сотрудники таджикской погранслужбы вместе с членами семей.

В диппредставительстве также подчеркнули, что с 2002 года США реализовали в Таджикистане проекты в сфере безопасности на сумму свыше 300 миллионов долларов (более 21,9 миллиарда рублей по текущему курсу). В частности, американская сторона помогла реконструировать 12 погранзастав, девять пропускных пунктов и три учебных центра для пограничников.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что Москва безвозмездно поможет Душанбе построить заставу на таджикско-афганской границе и продолжит оказывать поддержку в укреплении обороноспособности.