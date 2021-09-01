Желание обрести идеальное тело и сэкономить деньги убило женщину

37-летняя британка поехала в Иран на дешевую операцию по похудению и умерла от осложнений

Британка отправилась за границу на операцию по снижению лишнего веса и умерла во время процедуры. Об этом сообщает Mirror.

37-летняя парикмахер Луиза Смит (Louise Smith), переехавшая в Дубай из английского города Ковентри, сильно поправилась на карантине во время вспышки коронавируса. Как рассказала ее подруга Дэнни Чаухан (Danni Chauhan), женщина возненавидела свое тело и стала одержима идеей похудения, которая в результате убила ее.

Чтобы обрести желаемую идеальную форму и при этом сэкономить, Смит поехала в Иран — мировой центр дешевой косметической хирургии. По информации издания, женщина столкнулась с серьезными осложнениями после операции и скончалась.

«Молодая женщина рассталась с жизнью из-за мечты выглядеть так, как навязывают нам соцсети. Мне так жаль, что ты была совершенно одна в этот момент», — выразила сожаление Чаухан.

В настоящее время семья Смит решает вопрос о транспортировке тела Луизы в Великобританию.

В марте жительница Сургута умерла после неудачной пластической операции, сделанной в челябинском медцентре. 46-летней Юлии Бакиевой сделали подтяжку ягодиц с коррекцией живота и талии. На следующий день у женщины поднялась высокая температура и началась одышка. Вскоре у нее обнаружили заражение крови. Россиянка скончалась в реанимации.

