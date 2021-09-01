Выпавший в Якутии дождь из насекомых попал на видео

В Якутии выпал дождь из насекомых. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал YKT TOP.

На кадрах видны жуки, которые заполнили всю веранду одного из жителей. Уточняется, что это произошло в селе Сулгаччы Амгинского улуса. Подобный случай произошел в 2018 году в селе Алтанцы Амгинского улуса. В Гидрометцентре России рассказали, что случаи, когда на территорию обрушивается дождь из насекомых, могут иметь объяснение с точки зрения метеорологии.

Ранее миллиарды комаров атаковали Среднеколымский район в Якутии. Полчища комаров кружили в воздухе и садились на стены зданий. Чтобы продемонстрировать масштабы происходящего, автор видео несколько раз проводил рукой по стенам, убивая сотни насекомых за раз.