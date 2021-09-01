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Закурившая в самолете пассажирка попала на видео и возмутила попутчиков

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Во Флориде, США, пассажирка закурила на борту самолета авиакомпании Spirit Airlines и была задержана полицией. Инцидент попал на видео, его опубликовало издание Mirror.

На кадрах видно, как сразу после приземления воздушного судна женщина достала сигарету и закурила ее. Свой поступок она объяснила усталостью после тяжелого перелета фразой «Это был долгий день». По словам очевидцев, во время полета нарушительница порядка пила клюквенную водку.

Действия путешественницы возмутили попутчиков. «Я не могу поверить, нельзя ведь так просто взять и закурить», «Немедленно арестуйте ее!», «Выведите ее отсюда, дышать невозможно», — говорили они на видео.

Позже стало известно, что после посадки на борт поднялись сотрудники правоохранительных органов, которые задержали пассажирку и вывели ее из самолета, — женщина при этом не сопротивлялась.

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