Гости начали продавать утварь со свадьбы Моргенштерна за сотни тысяч рублей

Гости свадьбы Моргенштерна и Зинатуллиной начали продавать на «Авито» вещи с мероприятия

Гости рэпера Алишера Моргенштерна и блогерши Дилары Зинатуллиной начали продавать в сети утварь с их свадьбы за сотни тысяч рублей. Соответствующие объявления появились на платформе «Авито».

Например, пользовательница Полина Стаканкина выставила на продажу два золотистых бокала, из которых пили в день торжества Моргенштерн и его возлюбленная. Стоимость посуды в стиле 2000-х годов с изображением двух лебедей составляет 500 тысяч рублей.

Другой продавец опубликовал на платформе черные кожаные туфли бренда Santoni стоимостью 200 тысяч рублей. «Свистнул со свадьбы Моргенштерна», — написал он в описании товара.

Кроме того, пользователи разместили на сайте полупустую бутылку воды с мероприятия и черный дождевик с инициалами виновников торжества за 8 и 666 тысяч рублей соответственно.

Свадьба Моргенштерна и Зинатуллиной, которая три месяца назад сделала ему предложение в синагоге, состоялась во вторник, 31 августа. Торжество прошло в стиле 1990-х годов на теплоходе «Рио-1» на набережной Тараса Шевченко.