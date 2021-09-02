Нежелание Лукашенко размещать российские базы в Белоруссии объяснили

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опасается окончательно разорвать связи с западными странами, а потому не стремится размещать на своей территории российские военные базы. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог Андрей Суздальцев.

По его мнению, белорусский лидер желает выстроить интеграцию с Россией, в том числе военную, на своих условиях, а также получить «большую компенсацию» за свою лояльность. «Размещение базы окончательно обрекает его на союз с Россией, а он этого очень не хочет», — пояснил Суздальцев. При этом Россия нужна Лукашенко «исключительно как ресурс: деньги, газ, доступ к рынку, технологиям».

Политолог также раскрыл отношение Москвы к такой позиции союзника: в Кремле понимают логику белорусского президента, а потому не стремятся делиться с ним военными технологиями. В этой связи он напомнил, что сразу после победы на выборах в 1995 году Лукашенко продал единственную находившуюся в распоряжении Минска систему С-300 американцам. Более того, Белоруссия прямо сейчас продолжает поставлять товары двойного назначения на Украину, в том числе значительные объемы топлива.

«Мы же понимаем, что технологии, которые получит Белоруссия, рано или поздно будут переданы в Китай, США и на Украину. Сам Лукашенко не считает это какой-то трагедией. Все, что идет из России, можно не оплачивать, перепродавать. Это уже стало традицией», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что 9 сентября Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин проведут переговоры, во время которых подпишут существующие в рамках Союзного государства программы интеграции. При этом белорусский лидер продолжает утверждать, что размещение российских баз на территории республики не имеет смысла.