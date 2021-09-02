Росгвардейцев задержали с поличным во время незаконной рыбалки

На Сахалине полиция задержала сотрудников Росгвардии, которые занимались браконьерством

На Сахалине задержали заместителя начальника регионального управления Федеральной службы войск национальной гвардии России и его подчиненного, которые занимались браконьерством. Об этом сообщает издание astv.ru.

Росгвардейцы отправились в Корсаковский район на незаконную рыбалку, где их действия отследили силовики. При задержании у мужчин изъяли сети и 174 особи лосося.

На следующий день представители военного следственного отдела Следственного комитета России (СКР) осмотрели складские помещения Росгвардии. В ходе проверки запрещенных ресурсов выявлено не было.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.