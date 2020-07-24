У россиянина дома нашли 300 контейнеров черной икры

Дома у жителя Хабаровского края обнаружили более 300 контейнеров с черной икрой. Специалисты оценили ущерб природным ресурсам региона в 30 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД России.

Сам задержанный мужчина пояснил, что нашел икру в районе дамбы реки Кукля около села Константиновка и хранил с целью дальнейшей реализации. У него изъяли пять сотовых телефонов, морозильный ларь и катер с подвесным лодочным мотором.

Против жителя края возбудили уголовное дело по статье 258.1 УК РФ («Незаконный оборот производных особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ»).

Ранее сотрудники ФСБ показали оперативное видео с крупной партией черной икры, хранившейся в холодильниках у подозреваемых в браконьерстве. На кадрах видны пластиковые и жестяные банки с деликатесом, ими же набиты холодильники. На столе лежат наличные.