В Дагестане забили палкой краснокнижного орла и сняли это на видео

В Дагестане местный житель с сыном забили палкой степного орла, занесенного в Красную книгу. Мужчина снял издевательства на видео, а позже пояснил, что планировалось лишь оглушить птицу, чтобы вытащить ее из капкана. Ролик публикует издание «Подъем».

На опубликованных кадрах видно, как мальчик с металлической трубой в виде палки наносит один за другим удары птице по голове, пока та пытается увернуться и прикрывается крылом. Рядом расположена клетка с курицей, орел — в капкане.

По информации издания, ролик снял 49-летний житель селения Икра Курахского района. По его словам, издеваться над птицей он не хотел. Наоборот, они с сыном пытались освободить орла из капкана. Мужчина уточнил, что у его семьи часто стали пропадать куры, в связи с чем и был установлен капкан — в него хотели поймать куницу. Обнаружив в ловушке орла, мужчина решил сначала оглушить его трубой, а потом выпустить на свободу. Чтобы не переборщить с силой, мужчина якобы попросил сделать это сына. Автор видео утверждает, что птица выжила и семья его отпустила.

«Умысла убивать, причинять такую боль не было. Так как не могли по-другому его вытащить, слегка приглушили его», — заявил автор ролика.

В региональном управлении МВД изданию сообщили, что по факту происшествия, снятого на видео, проводится проверка. Идет опрос свидетелей. Полицейские сомневаются, что птицу действительно выпустили на свободу. Уголовного дела в отношении автора ролика пока возбуждено не было.

Занесенный в Красную книгу степной орел (Aquila nipalensis) является малочисленным видом. На это влияет как интенсивное освоение степной зоны и оскудение кормовой базы, так и браконьерство и разорение гнезд птиц. Как правило, эти птицы избегают сельскохозяйственных угодий и находят себе пищу в неосвоенных людьми землях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!