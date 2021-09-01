Обвиняемым в убийстве экс-главы села в Дагестане росгвардейцам продлили арест

Суд продлил арест до ноября росгвардейцам по делу об убийстве экс-главы села в Дагестане

Советский суд Махачкалы продлил арест до ноября двум бойцам дагестанского управления Росгвардии, которые обвиняются в убийстве бывшего главы села Новокули в отделе полиции. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

В отношении Салмана и Сулеймана Курбановых было возбуждено уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Им продлен срок содержания под стражей на три месяца — до 3 ноября 2021 года.

По версии следствия, 6 февраля братья Курбановы выпустили в бывшего главу дагестанского села 36 пуль, находясь в кабинете начальника угрозыска Советского РОВД Махачкалы. Причиной произошедшего, предположительно, стал земельный спор.

По словам местных жителей, конфликт между братьями и Каплановым начался еще в 2015 году. Семья Курбановых якобы получила при прежнем главе администрации земельный участок, но он не был официально оформлен. Братья хотели все это узаконить, однако Акбар Капланов на своем посту стал этому препятствовать.

Бойцов Росгвардии Салмана и Сулеймана Курбановых арестовали 8 февраля 2021 года.