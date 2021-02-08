Бойцов ОМОН арестовали за расстрел бывшего главы села в Дагестане

Советский районный суд Махачкалы арестовал бойцов ОМОН Салмана и Сулеймана Курбановых, расстрелявших экс-главу дагестанского села Новокули Абакара Капланова. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Подозреваемые проведут в изоляторе два месяца. В их отношении возбуждено уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») .

О расстреле стало известно 6 февраля. Братья Курбановы выпустили в экс-главу дагестанского села 36 пуль, находясь в кабинете начальника угрозыска Советского РОВД Махачкалы. Причиной произошедшего, предположительно, стал земельный спор.

По словам местных жителей, конфликт между братьями и Каплановым начался еще в 2015 году. Семья Курбановых якобы получила при прежнем главе администрации земельный участок, но он не был официально оформлен. «Там была какая-то неразбериха с планом земельного надела, кадастровым учетом. Братья хотели все это узаконить, но Акбар Капланов на своем посту стал этому препятствовать», — рассказали жители.