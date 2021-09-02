Передвигающаяся по суше хищная рыба из России вторглась в американский штат

Хищная рыба из России, способная передвигаться по суше и дышать воздухом, вторглась еще в один американский штат. Об этом сообщает издание Newsweek.

76-сантиметрового змееголова, весящего более двух килограммов, поймали в штате Массачусетс. «Как только он оказался у меня в лодке, я сказал: "Вот черт, это же змееголов"», — рассказывает рыболов Майкл Пауэлл, удивший окуней недалеко от Бостона.

Змееголовы водятся на Дальнем Востоке, в том числе в Приморском крае России. У них продолговатое тело длиной до одного метра и большая пасть с множеством тонких зубов. Змееголовы способны обходиться без воды до четырех дней, а молодые особи способны передвигаться между водоемами по суше.

Змееголовы попали в США в 2002 году. Как именно это произошло, до сих пор неизвестно. Виновниками могли быть аквариумисты или импортеры продуктов для блюд азиатской кухни, намеренно выпустившие экзотическую рыбу на волю.

Сначала змееголовов обнаружили в штате Мэриленд, затем они захватили Делавэр, Вирджинию, Пенсильванию, Нью-Йорк, Нью-Джерси и Арканзас. В Массачусетсе до сих пор было поймано лишь четыре особи этого вида.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Чаочжоу, провинция Гуандун, сняли на видео, как десятки рыб вышли из пруда и поползли по суше. Они покинули свой водоем после дождя из-за ухудшившегося качества воды.