NL Times: пять городов в Нидерландах захотели запретить фастфуд для борьбы с ожирением

Власти пяти крупных городов в Нидерландах захотели на законодательном уровне запретить поставки вредных продуктов в рестораны быстрого питания и сократить количество таких мест. Об этом сообщает NL Times.

Против фастфуда выступили Амстердам, Гаага, Роттердам, Утрехт и Эде. Представители местных администраций направили соответствующее письмо государственному секретарю по вопросам здравоохранения, благосостояния и спорта Полу Блокхейсу. В нем они попросили о более широких полномочиях в отношении регулирования числа ресторанов с вредной едой.

По информации издания, на данный момент у муниципалитетов очень мало возможностей повлиять на пищевые привычки населения и сократить количество нездоровых продуктов на рынке. При этом городские власти стремятся усилить борьбу с проблемой ожирения, которая становится все более распространенной у голландцев.

В марте сообщалось, что британцам, страдающим от ожирения, предложили финансовое вознаграждение в обмен на похудение. До этого британское правительство объявило, что выделит 100 миллионов фунтов стерлингов на кампанию по борьбе с ожирением. Из них более 70 миллионов потратят на работу Национальной службы здравоохранения страны по контролю веса.

