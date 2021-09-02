Минск отреагировал на видео с выталкивающими мигрантов в Литву пограничниками

Госпогранкомитет Белоруссии: физическая сила к беженцам на границе с Литвой не применялась

В Минске отреагировали на появление видео, на котором, как утверждает Вильнюс, белорусские пограничники выталкивают мигрантов на территорию Литвы. Комментарий опубликован на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК) в четверг, 2 сентября.

В заявлении сказано, что инцидент случился на прошлой неделе. «Литовские силовики доставили к границе и пытались вытеснить в Беларусь очередную группу беженцев», — утверждают в ГПК.

В комитете подчеркнули, что беженцы не собирались идти в Белоруссию. «Для предотвращения незаконного пересечения границы из Литвы данное направление было оперативно прикрыто резервом Сморгонской погрангруппы. Из видео понятно, что физическая сила к беженцам белоруской стороной не применялась. Группа иностранцев находилась на линии границы около восьми дней после чего проследовала вглубь территории Литвы», — заключили в ГПК.

Миграционный кризис в соседних с Белоруссией странах ЕС начался после того, как президент Александр Лукашенко, на фоне очередного обострения отношений с Западом, пригрозил ослабить контроль за границей.

