Сванидзе оценил заявление о Забайкалье как о месте начала Второй мировой войны

Согласно общепринятому мнению, Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года и не в Забайкалье, как заявил, мэр Читы Евгений Ярилов. Он не авторитетен как специалист, поэтому его высказывания неуместны, считает историк Николай Сванидзе, слова которого в четверг, 2 сентября, приводит Daily Storm.

«Он что, исторический гений? Мало ли что сказал мэр Читы про историю. А что он скажет про теоретическую физику?» — оценил это заявление Сванидзе.

Ранее глава Читы заявил, что Вторая мировая война началась летом 1939 года на территории современного Забайкальского края. Также Ярилов назвал Читу «по сути, […] историческим городом окончания Второй мировой войны».

Согласно общепринятой точке зрения, Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года после нападения Германии на Польшу. Бои на Халхин-Голе — локальный конфликт между СССР и Монголией с одной стороны и Японией, продолжавшийся с весны по осень 1939 года на территории Монголии у границы с государством Маньчжоу-го. Он завершился полным разгромом японских войск. Перемирие между СССР и Японией было заключено 15 сентября 1939 года.

В августе — сентябре 1945 года между Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой с одной стороны и Японской империей и Маньчжоу-го с другой произошел вооруженный конфликт, ставший завершающей частью Второй мировой войны. Боевые действия велись на территории Манчжурии, расположенной по соседству с Забайкальским краем.