Российские банки запутались в черном списке Роскомнадзора и попросили его предоставить автоматический доступ к реестру, пишут «Ведомости».

О существовании проблемы Роскомнадзору доложила ассоциация банков «Россия». В своем обращении она отметила, что сейчас автоматический доступ к реестру, в котором содержатся сайты с запрещенной информацией, есть только у мобильных операторов.

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Из-за этого банковские сотрудники вынуждены вручную проверять сайт, на котором клиент собирается совершить операцию, на предмет присутствия в списке запрещенных. В процессе необходимо ввести защитный код, что существенно замедляет работу кредитных организаций.

Кроме того, банки пожаловались на отсутствие единого реестра доменных имен с информацией об их владельцах, из-за чего невозможно проверить наличие у клиента — юридического лица зарегистрированного на него сайта в доменной зоне ru. Только при условии, что он сам не сообщит об этом.

Роскомнадзор пока не ответил на письмо и содержащееся в нем предложение наладить взаимодействие с банковским сообществом.

В конце августа Центробанк разослал банкам письмо с просьбой рассказать о том, какими VPN-сервисами они пользуются в повседневной работе. На основе собранной информации регулятор собирается взаимодействовать с Роскомнадзором и не допустить блокировки в России наиболее востребованных сервисов. В настоящее время блокировка им может грозить, поскольку с их помощью интернет-пользователи получают доступ к запрещенным ресурсам.