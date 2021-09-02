Числа из телепередачи принесли мужчине 14 миллионов рублей

Американец вписал в лотерейный билет числа из телепередачи и выиграл главный приз

Житель американского города Честерфилд, штат Южная Каролина, использовал числа из телешоу и сорвал джекпот в лотерею. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина, который пожелал остаться анонимным, приобрел в магазине лотерейный билет и вписал в него набор чисел: 1, 10, 16, 17 и 18.

Он пояснил, что увидел эти числа в телепередаче. В результате он выиграл главный приз в 200 тысяч долларов (14,6 миллиона рублей). Мужчина не уточнил, какое именно телешоу принесло ему богатство.

Магазин, где американец купил счастливый билет, получил две тысячи долларов (146,3 тысячи рублей) в качестве вознаграждения.

Ранее сообщалось, что житель американского города Пруденвилл, штат Мичиган, 30 лет играл одними и теми же числами и сорвал джекпот в размере 18,4 миллиона долларов (1,3 миллиарда рублей). Он планирует поделиться частью денег с семьей, другую часть пожертвовать на благотворительность, а все то, что останется, — сохранить.

