МГУ оказался лучшим российским вузом

МГУ стал лучшим вузом России и 158-м в мире по версии THE World University Rankings 2022

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова оказался лучшим среди российских вузов и 158-м в мире по версии рейтинга THE World University Rankings 2022. Об этом РИА Новости сообщили организаторы исследования.

Университет улучшил свои позиции по сравнению с прошлым годом, оказавшись в рейтинге на 16 строчек выше и добившись лучшего результата за все время участия в исследовании.

На втором месте среди университетов России стал Московский физико-технический институт, вошедший в группу 201-250. Далее идут Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Высшая школа экономики, которые попали в группу 301-350.

Также в рейтинг попали Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Санкт-Петербургский горный университет, вошедшие в группу 401-500. Всего в исследовании принимало участие рекордное количество российских вузов — 60. При этом 12 из них оказались в рейтинге впервые.

В июне МГУ имени М. В. Ломоносова и МФТИ и НИЯУ «МИФИ» возглавили рейтинг лучших российских вузов по версии агентства RAEX. В топ-5 попали также Санкт-Петербургский государственный университет и НИУ «Высшая школа экономики».