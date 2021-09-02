Полицейские пришли с обыском к мужу Гай Германики

Сотрудники полиции начали проведение следственных мероприятий в офисе бизнесмена Дениса Молчанова, известного как мужа российской кинематографистки Валерии Гай Германики. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По доступной информации, неизвестный позвонил на ресепшен пятизвездочного отеля The Ritz-Carlton в Москве и сообщил, что в номере коммерсанта находятся наркотики и оружие. Администрация передала эти данные правоохранителям. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Отмечается, что настоящая причина проведения обыска на данный момент неизвестна. Обстоятельства устанавливаются.

В среду, 1 сентября, сообщалось, что на свадьбу 23-летнего рэпера Моргенштерна и его возлюбленной Дилары Зинатуллиной приехал ОМОН. На кадрах опубликованной видеозаписи с вечеринки было видно, как в основном зале появляются люди в одежде, напоминающей форму ОМОНа, и с автоматами в руках. Позже выяснилось, что сотрудники правоохранительных органов действительно приезжали на мероприятие из-за жалоб местных жителей на шум. С организатора торжества взяли объяснение, а материалы о нарушении тишины были отправлены в Роспотребнадзор.