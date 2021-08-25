Реквизитора Московского детского музыкального театра задержали с наркотиками

Главного реквизитора Московского детского музыкального театра имени Наталии Сац Сергея Живова задержали с наркотиками в Лосиноостровском районе столицы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Мужчина куда-то шел с большим рюкзаком и тем самым привлек внимание патрульных. Они обратили внимание, что при виде полицейских Живов начал нервничать и ускоренным шагом пошел в другом направлении. Его остановили для проверки документов, а также поинтересовались, из-за чего он так сильно переживает. Реквизитор не смог ответить на этот вопрос, поэтому полицейские решили устроить досмотр.

По словам источника издания, у 34-летнего Живова изъяли «прозрачные колбы различных размеров в количестве семь штук, прозрачный полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом белого цвета, пластиковую пробирку цилиндрической формы с порошкообразным веществом белого цвета». Экспертиза подтвердила, что у реквизитора обнаружили наркотическое вещество, а именно — производное метилэфедрона.

На Живова завели уголовное дело, а в его квартире провели обыск. С работы мужчину пока не уволили.