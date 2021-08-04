Раскрыты причины алкоголизма и наркомании у артистов

Артисты часто страдают алкоголизмом и наркоманией из-за амбиций и эмоциональной работы, за которой следует профессиональное выгорание. Причины заболеваний News.ru раскрыл музыкальный критик Илья Легостаев.

«У них очень эмоциональная работа, которая располагает к выгоранию, к переизбытку общения, а иногда и к дефициту общения, к очень амбициозному подходу к своей жизни. Они постоянно ставят себе цели, постоянно хотят быть лучше, постоянно хотят быть первыми, а это расшатывает нервную систему», — рассказал Легостаев. Он добавил, что наркотики и алкоголь часто появляются в жизни артистов, однако они не помогают им справиться с проблемами, оказывая обратный эффект.

12 июля сообщалось, что московская полиция закрыла новое дело о пропаганде наркотиков в песнях российского рэпера Моргенштерна. Ранее артиста признали виновным в пропаганде запрещенных веществ в песнях «Розовое вино 2» и Family, приговорив его к штрафу в 100 тысяч рублей.