Российский рэпер Хаски провел несколько недель в рехабе. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Йоу. Не так давно я обнаружил себя в яме, по-своему уютной для меня, но уже почти надо мною схлопнувшейся; так, следующие несколько недель я провел на реабилитации в специфической клинике», — написал хип-хоп-артист.

Он признался, что после выхода из лечебного учреждения испытывает страх и надеется, что трезвая жизнь не будет к нему жестока. Музыкант не пояснил, с какими именно зависимостями боролся, но отметил, что «черная магия иссушила» его душу. «Пишу это, чтоб не переобуться. Да и вы напишите мне что-нибудь светлое», — попросил Хаски.

В 2018 году клип рэпера «Иуда» заблокировали на YouTube. В ролике были фразы, намекающие на употребление наркотиков, также там использовалось оскорбительное название гомосексуалов и была строчка «а на проводе террористы». Предполагалось, что именно содержание трека стало причиной блокировки.