Стало известно о массовом насилии над детьми в религиозных организациях

Весомая часть всех случаев насилия над детьми в Великобритании приходится на случаи в религиозных организациях. По данным расследования Независимой комиссии по вопросам сексуального насилия над детьми (Independent Inquiry into Child Sexual Abuse, IICSA), 11 процентов (443 случая) от общего числа преступлений совершаются в рамках религиозных групп. Об этом пишет Sky News.

Об этом стало известно из результатов расследования в отношении разных организаций и групп, действующих на территории Британии. Не менее 10 процентов (726 человек) тех, кто входит в число подозреваемых в сексуальном насилии, входят в ту или иную религиозную организацию.

Представители IICSA считают, что в действительности случаев насилия, совершаемых в таких группах, значительно больше. По мнению членов Комитета, это говорит о глубоком моральном разложении среди сторонников того или иного вероисповедания.

По некоторым оценкам, на территории Британии действует не менее 34 тысяч религиозных групп.

В 2017 году четверо детей подверглись сексуальному насилию со стороны исламского проповедника, обучавшего их чтению Корана в одной из британских мечетей. На тот момент детям было около девяти лет. Впоследствии преступника задержали, его осудили на 13 лет тюрьмы.

Другой случае произошел с десятилетней девочкой в одной из церквей. Настоятель храма заявил, что не может осудить насильника, пока его вина не доказана. Вскоре стало известно, что случай с десятилетней пострадавшей был не единственным — он совершал сексуальное насилие над детьми и ранее, за что его выгнали из полиции.