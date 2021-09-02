Мир
 
Последние новости
Объяснен парадоксальный рост заболеваемости COVID-19 в Израиле
Россиянин нашел и зарезал надругавшегося на его дочерью педофила
Россия задумалась о поставках гуманитарной помощи в Афганистан
Мордовский суд попросили выдворить в США осужденного за шпионаж в России Уилана
Назван срок превращения Крыма в «новую Анталью»
Сноуден на марафоне «Новое знание» предупредил россиян об опасности смартфонов
Курьер на велосипеде сбил двухлетнего ребенка в Москве и исчез 
На Украине рассказали о невозможности возврата к «русскому миру»
Названа новая опасность соцсетей
Женщина 100 дней снимала видео о жизни поросенка и убила его ради блюда
Новости партнеров
Прослушать новость

Стало известно о массовом насилии над детьми в религиозных организациях

Весомая часть случаев насилия над детьми в Британии приходится на религиозные организации
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ben Birchall / Reuters

Весомая часть всех случаев насилия над детьми в Великобритании приходится на случаи в религиозных организациях. По данным расследования Независимой комиссии по вопросам сексуального насилия над детьми (Independent Inquiry into Child Sexual Abuse, IICSA), 11 процентов (443 случая) от общего числа преступлений совершаются в рамках религиозных групп. Об этом пишет Sky News.

Об этом стало известно из результатов расследования в отношении разных организаций и групп, действующих на территории Британии. Не менее 10 процентов (726 человек) тех, кто входит в число подозреваемых в сексуальном насилии, входят в ту или иную религиозную организацию.

Представители IICSA считают, что в действительности случаев насилия, совершаемых в таких группах, значительно больше. По мнению членов Комитета, это говорит о глубоком моральном разложении среди сторонников того или иного вероисповедания.

По некоторым оценкам, на территории Британии действует не менее 34 тысяч религиозных групп.

В 2017 году четверо детей подверглись сексуальному насилию со стороны исламского проповедника, обучавшего их чтению Корана в одной из британских мечетей. На тот момент детям было около девяти лет. Впоследствии преступника задержали, его осудили на 13 лет тюрьмы.

Другой случае произошел с десятилетней девочкой в одной из церквей. Настоятель храма заявил, что не может осудить насильника, пока его вина не доказана. Вскоре стало известно, что случай с десятилетней пострадавшей был не единственным — он совершал сексуальное насилие над детьми и ранее, за что его выгнали из полиции.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сотни детей подверглись насилию в лондонских интернатах
Стало известно о 75 убитых и более тысячи арестованных в Мьянме детей
В Москве педофил подкараулил трехлетнюю девочку на детской горке