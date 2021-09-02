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Путин заявил о недостаточности мер поддержки детей в России

Президент Путин заявил, что мер поддержки детей в России недостаточно
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Фото: Евгений Паулин / РИА Новости

Президент Владимир Путин заявил о недостаточности мер поддержки семей с детьми в России. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщает ТАСС.

«Мы исходим из того, что их пока недостаточно, нет пока целого набора [мер поддержки] от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть», — сказал глава государства.

Президент также отметил, что на Дальнем Востоке должны появиться дополнительные меры поддержки семей с детьми.

Ранее конце июля сообщалось, что в России появились новые меры поддержки для детей-инвалидов. Согласно указу главы государства, их вместе с сопровождающими будут обслуживать вне очереди в кафе, ресторанах и других социальных учреждениях.

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