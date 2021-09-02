На Ольхоне открылась выставка стеклянных предметов искусства

На Ольхоне, который считается крупнейшим островом озера Байкал, открылась выставка стеклянных предметов искусства. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Созданием хрупких экспонатов занимается семейная пара из Ангарска. В ходе работы Татьяна и Олег Витиорец ломают стеклянные плиты, а из осколков создают свои работы: лица людей, орнаменты, подсвечники, зеркала. Отходы стекла семья отдает на производство плитки из переработанного пластика.

У пары также есть своя студия VITIORETZ&Co. На сайте компания супруги подробно описывают весь процесс работы: «Изделие создается из нескольких обжигов и представляет собой листы стекла, разрезанные на различные детали сложенные по эскизу. Стекло спекают при температуре 800 градусов Цельсия. Кроме того, оно подвергается дополнительному обжигу для придания формы или придания уникальной композиции».

Сейчас в продаже более сотни наименований. Среди них — тарелки, сувениры, зеркала и картины.