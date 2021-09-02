В барнаульском сквере перед 3 сентября появился портрет Шуфутинского

Художник Никола Питерский установил в барнаульском сквере на улице Сергея Ускова портрет музыканта Михаила Шуфутинского. Работа опубликована в его Instagram.

«Если долго смотреть на портрет, можно услышать шелест листьев и "листьев" с календаря», — написал он.

Песня «Третье сентября» Михаила Шуфутинского была создана композиторами Игорем Николаевым и Игорем Крутым. Лирический герой произведения расстался с возлюбленной и осмысливает произошедшее на следующий день после этого — третьего сентября.

Песня была популярна в 1990-е, однако затем пик спал. В 2013 году композиция снова стала популярна в рунете, когда по ее мотивам начали появляться шутки.