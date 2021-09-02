Напавшему на подростка в лифте россиянину вынесли приговор

Суд приговорил почти к четырем годам колонии жителя Самары, напавшего на подростка в лифте

Суд вынес приговор жителю Самары, который избил подростка в лифте и отобрал у него телефон. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 162 УК РФ («Разбой») и приговорили к трем годам и восьми месяцам колонии строгого режима.

Прокуратура Промышленного района поддержала обвинение в отношении осужденного.

По версии следствия, 1 мая вечером мужчина заметил в руках несовершеннолетнего сотовый телефон и направился за ним в подъезд дома. В лифте он нанес подростку три удара кулаком в лицо, отобрал телефон и скрылся. Потерпевшего госпитализировали с травмами средней тяжести.

Ранее, 22 июня, сообщалось о задержании в Перми троих студентов колледжа, которые изрезали ножом водителя такси и поехали кататься на автомобиле премиум-класса. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой по предварительному сговору») УК РФ. Подозреваемые заключены под стражу.