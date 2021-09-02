Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага в честь Зеленского

Здание мэрии Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага в честь визита президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал офиса украинского президента.

Подсветку сделали по инициативе властей штата. Зеленский прибыл в Калифорнию в рамках своего рабочего визита в США. Это первый визит президента Украины в Калифорнию за все время независимости республики.

1 сентября в Вашингтоне состоялись двухчасовые переговоры Зеленского и президента США Джо Байдена. Стороны сделали совместное заявление против строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку увидели в нем угрозу энергетической безопасности Европы.

Зеленский заявил, что остался доволен поездкой в Вашингтон. Он назвал «достаточно мощным» совместное заявление, сделанное по итогам переговоров, однако добавил, что нужно понаблюдать за его реализацией «в деталях, в шагах, в конкретных результатах».