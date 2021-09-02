Россияне отказались вести детей в школу из-за пандемии

Почти четверть (24 процента) родителей отказались от очного формата обучения для своих детей в новом учебном году. 16 процентов россиян выбрали гибридное обучение, четыре процента полностью перешли на онлайн-формат, а три процента предпочли обучение на дому, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Skysmart, «Инвитро» и Tiburon Research.

Россияне стали отказываться вести детей в школу из-за пандемии: большинство опрошенных родителей боятся, что ребенок заразится коронавирусом в учебном заведении. С апреля 2020 года 73 процента родителей изменили формат обучения у своих детей: половина из них перешла на гибридное обучение, 39 процентов на онлайн-занятия, а 5 процентов — на очное домашнее обучение.

«С эпидемиологической точки зрения во время продолжающейся пандемии, онлайн-образование несет еще и «медицинские» преимущества. Мы прекрасно понимаем, что львиную долю реально работающих противоэпидемических мероприятий (маски, дистанцирование, частая обработка рук и т.д.) в школе соблюсти невозможно или крайне сложно», — заявил врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

По мнению директора Skysmart Михаила Митина, современные дети погружены в цифровую среду, поэтому она стала для них реальностью. «Онлайн делает доступным качественное образование вне зависимости от местоположения ученика», подчеркнул эксперт. Однако старшеклассникам, сдающим ЕГЭ, придется нелегко, поскольку они чаще других учеников переходили на гибридное обучение, считает руководитель проектов Tiburon Research Анна Лысухо.

В опросе поучаствовали тысяча родителей школьников из российских городов с населением более 100 тысяч человек в возрасте от 24 до 60 лет. У 54 процентов респондентов есть дети младшего школьного возраста, у 44 процентов — среднего, у 17 процентов — старшеклассники.