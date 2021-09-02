Умер знаменитый греческий композитор Микис Теодоракис

Умер знаменитый греческий композитор, общественный и политический деятель Микис Теодоракис. Об этом пишет Афинско-Македонское новостное агентство (АМНА) в четверг, 2 сентября.

«Человека, связанного с важнейшими моментами в новейшей истории Греции, великого композитора и беззаветного борца [за права и свободы людей] с нами больше нет», — отмечается в сообщении АМНА.

Теодоракис скончался в возрасте 96 лет. Причина смерти музыканта не раскрывается.

Микис Теодоракис родился 29 июля 1925 года на греческом острове Хиос. Свои первые композиции он начал сочинять еще в раннем детстве, не умея играть на инструментах. Во время Второй мировой войны Теодоракис участвовал в движении Сопротивления. Тогда же он был арестован итальянскими фашистами и подвергнут пыткам. Композитор продолжал активистскую деятельность и после окончания Второй мировой войны.

Оправившись от последствий плена в годы гражданской войны в Греции, Теодоракис вернулся в Афины в 1950 году, где окончил музыкальную академию по классу композиции. Позже он получил государственную стипендию и с 1954 по 1959 год учился в Парижской консерватории. За годы пребывания во Франции он успел сочинить множество произведений.

Именно Теодоракису принадлежит авторство прославившей его композиции — интерпретации народного танца сиртаки из фильма «Грек Зорба» 1964 года, который после его выхода на экраны стал самым узнаваемым греческим танцем в мире и одним из символов Греции.