Новый речной электротрамвай в Москве предложили назвать «Жужей»

Москвичей попросили выбрать название для электротрамвая в честь одной из рек столицы

Пассажирскому электротрамваю, который будет курсировать по московским рекам со следующего года, предлагают присвоить название. Среди вариантов, предлагаемых мэрией, «Сетунь», «Жужа», «Яуза», «Синичка» и «Неглинка», сообщили на сайте mos.ru.

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Проголосовать за понравившийся вариант жители столицы могут на платформе «Активный гражданин». В администрации пояснили, что указанные названия в часть рек Москвы оказались в топ-5 при предварительном отборе, который проводили на сайте водного транспорта.

«В течение двух месяцев мы собирали идеи по развитию речного транспорта и предложения по тому, как назвать первый полностью электрический речной трамвайчик. Самые популярные названия мы решили вынести на голосование, чтобы победителя выбрали жители города, будущие пассажиры наших экологичных судов», — пояснил 2 сентября заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

С 2022 года власти Москвы обещают возродить забытый вид транспорта — речные трамвайчики. Регулярное пассажирское сообщение по воде прекратилось в столице в 2006 году. Новые суда будут работать на электродвигателях, их оснастят современными системами оплаты, на борту организуют бесплатный Wi-Fi. Первыми запустят маршруты от Киевского вокзала через деловой центр «Москва-Сити» в парк «Фили», а также от бывшей промзоны «ЗИЛ» до района Печатники.