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В РПЦ отреагировали на заявление Зюганова о «первом коммунисте» Иисусе Христе

РПЦ: сравнение истории Иисуса Христа с политическими учениями неуместно
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Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Русской православной церкви (РПЦ) считают неуместным сравнение истории Иисуса Христа с политическими учениями. Так отреагировал на заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова об Иисусе Христе зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает РИА Новости.

Ранее Зюганов заявил, что первым коммунистом в истории был Иисус Христос. По его словам, Нагорная проповедь Иисуса и Кодекс строителей коммунизма практически одинаковые. Он отметил, что главный лозунг коммунизма — «Кто не работает, тот не ест» — есть в послании апостола Павла к Фессалоникийцам.

«Не считаем корректным и уместным сравнивать воплотившегося Бога с какими-либо политико-экономическими учениями, включая коммунизм», — прокомментировал слова Зюганова Кипшидзе.

При этом он отметил, что в православных храмах ждут прихожан из всех российских партий.

Ранее Зюганов описал президенту Владимиру Путину пути «социализации» и «фашистизации» России. По его словам, это единственные два возможных пути для дальнейшего развития страны. «История не знает других примеров», — заключил политик.

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