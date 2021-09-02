Главу одного из институтов «Станкин» задержали по делу о крупных хищениях

Директор института в «Станкине» Зусев отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Директор института технологического развития ракетно-космической промышленности МГТУ «Станкин» Григорий Зусев был задержан и отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве и крупных хищениях инвестиционных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«После проведения с ним следственных действий следователи обратились в один из столичных судов с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил собеседник агентства.

Против Зусева возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее стало известно, что МВД России расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в одной из структур системы «Роскосмоса» — АО «Научно-исследовательский институт точных приборов» (НИИ ТП), который разрабатывает и выпускает комплексы автоматизированного управления космическими аппаратами. В качестве обвиняемых выступают ученый-изобретатель и бывший заместитель гендиректора Константин Егоров, определенный под домашний арест, а также гендиректор ООО «Дайтехнолоджи» Павел Авдеев, отправленный в СИЗО.

