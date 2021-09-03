Производитель раскрыл особенности АК-12

Производитель нового российского автомата АК-12, который поставляется военным, раскрыл особенности АК-12. Эргономичный автомат можно адаптировать под антропометрические параметры каждого военнослужащего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Группы компаний (ГК) «Калашников».

«Автомат АК-12 можно адаптировать под экипировку и антропометрические параметры каждого военнослужащего», — заявили в пресс-службе. Иначе говоря, оружие можно будет настроить под рост бойца и длину его плеч и предплечий.

В пресс-службе ГК «Калашников» подчеркнули, что АК-12 можно оснастить аксессуарами без дополнительных переходников. «В рамках опытно-конструкторской работы «Ратник» в России создали коллиматорные и тепловизионные прицелы, передние рукоятки и лазерные целеуказатели», — добавили в пресс-службе.

Автомат АК-12 получил полимерную пистолетную рукоять, телескопический приклад с улучшенной эргономикой. Также автомат оснащен прозрачными магазинами, позволяющими контролировать боезапас, и удобным переводчиком режимов огня. Это выгодно отличает АК-12 от прошлых моделей — АК-74 и АК-74М.

АК-12 разрабатывается в качестве нового штатного оружия бойца российских вооруженных сил. В ГК «Калашников» отметили, что отзывы заказчиков об изделии положительные.

В августе стало известно об усилении 201-й российской военной базы в Таджикистане. В связи с ситуацией в Афганистане военным передали новое вооружение, включая АК-12.